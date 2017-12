Giorni di gelo, neve in arrivo per l'Immacolata

Le previsioni di Arpa Veneto

martedì 5. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, salvo passaggio di temporanee velature al mattino. Buona visibilità in quota.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stazionarie in pianura, in aumento in montagna specie nelle valli dove è presente il Föhn. Gelate intense e diffuse nelle ore più fredde, anche in pianura. Massime in aumento ovunque. Valori termici ancora ben sotto la norma del periodo.

Venti. In pianura molto deboli, con direzione variabile. In quota ancora ventilazione sostenuta da nord con venti a tratti forti, specie nelle prime ore, in seguito ventilazione in attenuazione. Possibili episodi di Föhn nelle valli più esposte nelle prime ore.

Mare. Calmo.



mercoledì 6.