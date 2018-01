Le previsioni per la settimana

Le previsioni di Arpa Meteo

Irregolarmente nuvoloso, con schiarite localmente anche significative; tendenza all'aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso o coperto dalla serata, quando saranno possibili deboli precipitazioni, locali in pianura e sparse in montagna; limite della neve a fondovalle in montagna e a quote collinari altrove con eventuali accumuli molto scarsi, non escluso qualche fiocco anche a quote più basse sulla pedemontana. Temperature diurne in contenuta diminuzione. In quota venti da ovest inizialmente moderati in intensificazione fino a tesi dalla serata.

martedì 16.