Previsioni meteo per il weekend di Halloween

Una vasta area anticiclonica, tra Spagna e Francia, confina il transito delle perturbazioni sull'Europa orientale. Il Veneto, e gran parte dell'Italia, saranno interessate da forti correnti settentrionali in quota che manterranno il tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ma con ventilazione sostenuta. Tendenza, da sabato, ad un clima secco asciutto con temperature in generale calo e buona vibilità ovunque.

venerdì 27