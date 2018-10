Il meteo per il weekend

sabato 6. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni. Al mattino probabilità nel complesso alta (75-100%) di precipitazioni a tratti diffuse già presenti dalle prime ore a partire dalla pianura meridionale dove saranno possibili quantitativi localmente consistenti. Dalla tarda mattinata fenomeni sparsi/intermittenti sui settori centro-meridionali e maggiore insistenza delle precipitazioni sulle zone montane, pedemontane e dell'alta pianura settentrionale ed orientale. Probabili rovesci o locali temporali, specie al mattino.

Temperature. Minime in moderato aumento; massime in diminuzione anche marcata in pianura.

Venti. In quota in attenuazione da moderati a deboli meridionali. In pianura in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali con rinforzi sulla costa fino alle prime ore.

Mare. Mosso, anche molto mosso al primo mattino.



domenica 7.