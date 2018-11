Il meteo della settimana

Le previsioni di Arpa Veneto

lunedì 19. Nubi in aumento; spazi di sereno più presenti fino al mattino sulla pianura interna e su quella nord-orientale, per il resto la copertura nuvolosa tenderà a prevalere e potrà risultare più persistente sulle zone montane.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%); fenomeni deboli, sparsi e intermittenti in montagna, da deboli a localmente moderati e da locali a sparsi in pianura, più presenti alla sera con propagazione da sud-est; limite delle nevicate sui 400-700 m.

Temperature. Le minime saranno stazionarie o in lieve calo ad alta quota e sulla bassa pianura, subiranno un contenuto aumento nelle valli e sulla fascia pedemontana; massime in diminuzione, specie sulle zone montane.

Venti. In quota inizialmente moderati da nord-est e poi dai quadranti orientali, perlopiù deboli a metà giornata e da moderati a tesi nel pomeriggio/sera; nelle valli e su buona parte della fascia pedemontana in prevalenza deboli di direzione variabile, ma con fasi di moderato rinforzo pomeridiano dai quadranti orientali; altrove da nord-est, su costa e zone limitrofe fino al pomeriggio moderati e alla sera da tesi a forti; altrove inizialmente deboli e poi moderati con qualche fase di ulteriore rinforzo alla sera.

Mare. Nella prima parte della giornata da mosso a poco mosso, poi da mosso a molto mosso.



martedì 20.