Le previsioni per il week end

Le previsioni di Arpa Veneto

venerdì 9. Alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti con foschie e nebbie o nubi basse in pianura e in qualche fondovalle prealpino, specie durante le ore più fredde, temporaneamente persistenti anche nel corso della mattinata.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in contenuto aumento, massime in prevalenza stazionarie.

Venti. In pianura deboli e di direzione variabile. In quota moderati dai quadranti occidentali.

Mare. Poco mosso.