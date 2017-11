Neve e gelo per tutta la settimana

Le previsioni di Arpa Veneto

mercoledì 29. Al mattino cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto poi nuvolosità in parziale attenuazione con qualche schiarita.

Precipitazioni. Al mattino probabilità medio-alta (50-75%) di modeste precipitazioni sparse, in seguito più sporadiche ed intermittenti (probabilità medio-bassa 25-50%). Limite della neve inizialmente fino ai fondovalle prealpini (200-400 m) in seguito in lieve rialzo e intorno a 600-800 m.

Temperature. Minime in generale marcato aumento con valori di qualche grado sopra lo zero in pianura; massime pressoché stazionarie.

Venti. In pianura in prevalenza deboli da ovest. In quota moderati da Sud-Ovest.

Mare. Mosso.



giovedì 30.