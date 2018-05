Le previsioni meteo della settimana

Le previsioni di Arpa Veneto

Lunedì 21. Inizialmente soleggiato salvo qualche parziale annuvolamento; nel corso della giornata nuvolosità medio-alta in ingresso da sud, fino a cielo molto nuvoloso alla sera.

Precipitazioni. Sui rilievi inizialmente generalmente assenti, poi dalle ore pomeridiane possibile qualche piovasco o rovescio; in pianura generalmente assenti per buona parte della giornata, mentre non si esclude qualche modesta pioggia specie verso sera.

Temperature. Minime in locale aumento, massime senza variazioni di rilievo.

Venti. Deboli/moderati da est o nordest sulla pianura, con tratti di bora moderata specie al mattino sulla costa e zone orientali; sui rilievi moderati da est o sudest.

Mare. Poco mosso, a tratti mosso.



martedì 22.