Le previsioni meteo della settimana: rovesci e temporali fino a giovedì

Le previsioni di Arpa Veneto

Lunedì 28

Schiarite alternate a nuvolosità irregolare con addensamenti maggiori in montagna e sulle zone più interne della pianura. Sulla costa sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Probabili primi fenomeni già dal mattino a partire dai settori più occidentali della pianura in progressiva estensione alle zone montane e pedemontane (probabilità medio-bassa 25-50%); nel pomeriggio probabili precipitazioni sparse anche sulle zone della pianura più interna (probabilità medio-alta 50-75%). Fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, non si escludono fenomeni localmente intensi su zone montane, pedemontane e occasionalmente sulla pianura interna. Tendenza a diradamento dei fenomeni in serata, salvo possibile maggiore persistenza sulle zone più occidentali.

Temperature. Senza variazioni di rilievo.

Venti. In pianura deboli e di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa. In quota venti moderati dai quadranti meridionali.

Mare. Calmo.



Martedì 29