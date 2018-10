Le previsioni meteo della settimana

lunedì 8. Nubi basse, foschie e locali nebbie in pianura e qualche fondovalle fino al primo mattino, in seguito schiarite anche ampie alternate ad annuvolamenti, più frequenti sui rilievi. Dalla sera probabile nuova formazioni di foschie, nubi basse e locali nebbie in pianura, specie su quella meridionale, e qualche fondovalle.

Precipitazioni. In prevalenza assenti salvo possibili locali piovaschi o rovesci durante le ore centrali specie sulle zone montane e pedemontane (probabilità bassa 5-25%).

Temperature. Minime stazionarie o in locale diminuzione, massime senza notevoli variazioni o in locale aumento.

Venti. In pianura in prevalenza deboli variabili; in quota in prevalenza deboli di direzione variabile.

Mare. Poco mosso.



martedì 9.