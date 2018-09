Le previsioni meteo della settimana

Le previsioni di Arpa Veneto

lunedì 24. Nella notte e fino al mattino nubi in transito specie sulle zone orientali della regione; già dalla mattinata la nuvolosità lascerà spazio a tempo ben soleggiato, con clima più asciutto e ventilato e ottima visibilità specie in quota.

Precipitazioni. Qualche possibile locale piovasco fino al mattino sulle zone orientali e poi meridionali della regione; dal mattino generalmente assenti.

Temperature. Valori in calo, più sensibile in montagna, con minime raggiunte in serata.

Venti. In pianura ingresso di venti deboli/moderati orientali sulle zone interne e di bora tesa, sulle zone orientali e sul mare. In quota tesi a tratti forti settentrionali. Probabile presenza di foehn nelle valli e zone pedemontane.

Mare. Da mosso a molto mosso, specie a sud.



martedì 25.