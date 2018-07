Le previsioni meteo della settimana

Le previsioni di Arpa Veneto

lunedì 23. Nella notte fino al primo mattino in pianura residua variabilità, a tratti instabilità, con annuvolamenti anche consistenti verso i settori orientali e meridionali alternati a schiarite, specie verso Ovest, in seguito sereno o poco nuvoloso; sulle zone montane sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso salvo qualche possibile maggiore addensamento sui rilievi.

Precipitazioni. Nella notte e fino al primo mattino probabili precipitazioni con rovesci e temporali (probabilità medio-bassa 25-50%) sui settori orientali, costieri e meridionali della pianura, non si esclude qualche fenomeno intenso; in seguito assenti. Nel pomeriggio probabile qualche locale rovescio o temporale sui rilievi (probabilità medio-bassa 25-50%) in possibile sconfinamento sulla pianura limitrofa (probabilità bassa 5-25%).

Temperature. In aumento.

Venti. In pianura al mattino in prevalenza dai quadranti orientali deboli nell'entroterra, moderati su costa e pianura limitrofa, nel pomeriggio deboli/variabili. In quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

Mare. Poco mosso.



martedì 24