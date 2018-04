Previsioni meteo per la settimana

Le previsioni di Arpa Veneto

martedì 3. Tempo da variabile a instabile, con spazi di sereno almeno inizialmente alternati ad addensamenti nuvolosi più presenti in pianura; copertura via via più estesa soprattutto verso sera; foschie anche dense sulle zone pianeggianti fino al mattino.

Precipitazioni. Probabilità da medio-bassa (25-50%) a medio-alta (50-75%); si tratterà di fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale che risulteranno in mattinata sparsi e presenti più che altro sulle zone pianeggianti, nel pomeriggio sparsi sulle zone montane e occasionali altrove, alla sera da sparsi a diffusi ovunque a partire da nord-ovest con moderata intensificazione; limite delle nevicate sui 1700-2000 m.

Temperature. Minime in discreto aumento, specie nelle valli; per le massime prevarrà un moderato calo salvo che in quota, dove saranno stazionarie o in leggero aumento.

Venti. In quota, tesi da sud-ovest; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile, salvo locali moderati rinforzi dai quadranti orientali in pianura alla sera.

Mare. Poco mosso, a tratti anche quasi calmo sottocosta in mattinata.



mercoledì 4.