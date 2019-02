Il meteo della settimana

Le previsioni di Arpa Veneto

lunedì 18. Cielo in genere sereno salvo residue foschie/nebbie in pianura, specie lungo il litorale e nel Veneziano centro-orientale, in diradamento nel corso della mattinata. Dalla sera nuova formazione di foschie/nebbie e nubi basse in pianura e in qualche valle.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni con marcata inversione termica in pianura e nelle valli, massime in lieve o moderata diminuzione ma con valori ancora piuttosto miti per il periodo.

Venti. In quota, da deboli a moderati sud-occidentali; altrove, deboli di direzione variabile.



martedì 19. In quota, cielo perlopiù sereno; sulle zone pianeggianti e in alcune valli prealpine alcuni spazi di sereno alternati a vari addensamenti di nubi basse, oltre a foschie e nebbie sparse, in diradamento almeno parziale durante le ore meno fredde.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui comunque prevarranno le diminuzioni in quota e gli aumenti in pianura; per le massime, prevarrà un moderato calo.

Venti. In quota da moderati a temporaneamente e tesi, fino al pomeriggio da sud-ovest e poi in rotazione da nord-ovest; altrove in genere deboli di direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi in pianura e in qualche valle.

Tendenza