Aria frizzantina e vento: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 23. Cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso con ottima visibilità. Temperature massime in diminuzione e ben sotto la media del periodo. Bora moderata/tesa sulla costa, specie su quella meridionale, in attenuazione nell'entroterra. In quota venti moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

martedì 24. In prevalenza soleggiato al mattino, nel corso del pomeriggio tendenza ad ingresso di nuvolosità irregolare a partire dai settori orientali.

Precipitazioni assenti

Temperature minime in ulteriore diminuzione con estese gelate in montagna e con valori prossimi o inferiori a zero anche sulla pianura più interna, massime in contenuta ripresa.

Venti: Bora moderata/tesa sulla costa, altrove deboli variabili salvo rinforzi sulla pianura meridionale/Delta del Po, specie verso sera. In quota venti moderati/tesi da nord-est.

mercoledì 25. In prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso salvo possibili parziali schiarite al mattino.

Precipitazioni. Probabilità medio-bassa (25-50%) di deboli precipitazioni sparse sulle zone montane con quota neve fino a 400/600 m. In pianura precipitazioni generalmente assenti.

Temperature Minime in contenuto aumento, massime in generale lieve calo.

Clima ventoso con Bora tesa, a tratti forte, sulla costa, sul resto della pianura moderata, a tratti tesa. In quota venti moderati/tesi nord-orientali.

giovedì 26. Parzialmente nuvoloso salvo parziali schiarite nelle prime ore con possibili deboli precipitazioni sparse, specie al mattino e più frequenti sulle zone montane con limite della neve inizialmente intorno ai 400/600 m, in successivo rialzo. Temperature minime senza notevoli variazioni; massime in contenuto aumento. Clima ancora ventoso con Bora tesa sulla costa; sul resto della pianura moderata, a tratti tesa.