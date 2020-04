Sole e temperature in aumento: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 17. Cielo sereno o poco nuvoloso per passaggio di nubi alte.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in generale aumento, massime in prevalente lieve aumento, localmente stazionarie specie lungo la costa e sulla pianura orientale.

Venti. In pianura venti deboli variabili, a regime di brezza sulla costa; in quota deboli da ovest/nord-ovest.

sabato 18. Da sereno o poco nuvoloso a tratti parzialmente nuvoloso per transito di nubi medio-alte e formazione di cumuli sui rilievi nel corso del pomeriggio. In pianura, nelle ore più fredde, non si escludono locali riduzioni della visibilità, specie dalla tarda serata e sui settori orientali.

Precipitazioni. Al mattino generalmente assenti, nel pomeriggio probabilità in aumento sulle zone montane fino a bassa (5-25%) per qualche piovasco o breve rovescio.

Temperature. Minime in ulteriore aumento, massime senza variazioni di rilievo o in locale lieve aumento con valori moderatamente superiori alle medie del periodo.

Venti. In pianura deboli variabili nell'entroterra e a regime di brezza lungo la costa. In montagna deboli/moderati dai quadranti occidentali in quota, a regime di brezza nelle valli.

domenica 19. Tempo variabile con possibili foschie o locali nebbie fino al primo mattino in pianura e nuvolosità irregolare alternata a schiarite in giornata. Sulle zone montane possibili precipitazioni, anche a carattere di rovescio, da locali a sparse nel pomeriggio ad iniziare dalle Dolomiti e in estensione serale su parte delle zone prealpine. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in prevalenza stazionarie o in locale lieve calo. Dalla sera rinforzo dei venti di Bora su pianura e costa.

