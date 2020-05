Giugno si apre con il sole ma da mercoledì il tempo tornerà instabile

Le previsioni meteo Arpav

Lunedì 1. Tempo abbastanza stabile e soleggiato, salvo qualche cumulo pomeridiano sui rilievi.

Precipitazioni. Generalmente assenti, anche se non è escluso qualche locale piovasco pomeridiano sulle zone alpine.

Temperature. Massime in aumento anche sensibile e minime stabili o in lieve calo.

Venti. In montagna in prevalenza deboli moderati meridionali, moderati settentrionali in alta quota. In pianura deboli variabili con locale presenza di brezze.

martedì 2. Tempo in prevalenza soleggiato al mattino; dalle ore centrali nuvolosità cumuliforme a partire dai rilievi, specie alpini, e zone pedemontane, e più localmente anche in pianura.

Precipitazioni. Sulle zone montane e pedemontane dalle ore centrali probabilità media (30-50%) di locali rovesci o temporali; in pianura modesta possibilità di qualche piovasco o locale rovescio verso sera.

Temperature. Minime in generale aumento, massime stabili o in lieve aumento.

Venti. In montagna in prevalenza moderati/tesi da nord, deboli occidentali a quote basse; in pianura deboli orientali al mattino, poi variabili all'interno e moderati da sudest sulle zone costiere e orientali.

mercoledì 3. Tempo variabile, perlopiù soleggiato durante la mattinata, e in seguito tendenza ad aumento della nuvolosità, con nubi medio-alte e attività cumuliforme pomeridiana specie sui rilievi; instabilità via via più diffusa con piovaschi, rovesci e possibili temporali dalle ore centrali. Temperature minime in lieve calo in montagna e in lieve aumento in pianura; massime in lieve diminuzione.

giovedì 4. Tempo variabile/instabile; cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, con qualche possibile temporanea schiarita in pianura; possibili piovaschi rovesci o qualche temporale, con fenomeni più probabili e diffusi sui rilievi. Temperature minime in aumento sui rilievi, massime in lieve diminuzione. Previsore: FD