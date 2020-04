Nuvole e piogge all'orizzonte: le previsioni del fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 1. Tempo relativamente instabile con fasi di nuvolosità, più presente nelle primissime ore e a partire dal pomeriggio, alternate a schiarite più ampie nel corso della mattinata.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) su zone montane e pedemontane, medio-bassa (25-50%) altrove; si tratterà di fenomeni sparsi, occasionalmente a carattere di rovescio o temporale, nelle primissime ore nonchè a partire dal pomeriggio; limite delle nevicate in genere sui 2000-2300 m, salvo episodi un po' più in basso per rovesci.

Temperature. Contenute variazioni di carattere locale, tra cui alcuni moderati aumenti delle minime.

Venti. In quota prevalentemente moderati, od al più occasionalmente tesi sulle Prealpi, dai quadranti occidentali; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, ma con qualche fase di locale moderato rinforzo in pianura specie sulle zone centro-meridionali e costiere.

sabato 2. Tempo un po' variabile, con alternanza di schiarite anche ampie fino al mattino ed addensamenti nuvolosi più presenti nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni. A partire dalle ore centrali potranno verificarsi fenomeni da locali a sparsi ed anche a carattere di rovescio o temporale, con probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%) su zone montane e pianura centro-orientale, bassa (5-25%) altrove; limite delle eventuali nevicate sui 2100-2400 m.

Temperature. Le minime subiranno una lieve diminuzione sulle zone montane e contenute variazioni di carattere locale su quelle pianeggianti, le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale sulla costa e un aumento al più moderato altrove.

Venti. In quota moderati, od al più occasionalmente tesi, dai quadranti nord-occidentali; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, ma con qualche fase di locale moderato rinforzo dai quadranti orientali in pianura.

domenica 3. Variabilità, con spazi di sereno più ampi in montagna e fasi di nuvolosità più frequenti in pianura, ove nelle primissime ore non sarà da escludere qualche parziale riduzione della visibilità; specie su pianura e Prealpi, sarà possibile qualche piovasco o breve rovescio anche a carattere temporalesco; limite delle eventuali nevicate sui 2100-2400 m; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le minime prevarranno lievi diminuzioni a nord-est e lievi aumenti altrove, per le massime leggeri aumenti a nord-est e leggere diminuzioni altrove.