Previsioni meteo della settimana: tempo variabile e temperature in calo

lunedì 7. Nelle prime ore cielo parzialmente nuvoloso. In seguito nuvolosità in diminuzione con tempo stabile e in prevalenza ben soleggiato. Modesta attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi. Ottima visibilità, specie in quota.

Precipitazioni. Possibili residui fenomeni nella notte, specie sulle zone orientali, con probabilità medio-bassa (25-50%). In seguito precipitazioni assenti.

Temperature. Massime in calo anche marcato sulla pianura e Prealpi, stazionarie o in lieve aumento sulle Dolomiti. Minime in calo in montagna, in prevalenza stazionarie in pianura.

Venti. Sulle zone pianeggianti venti da nord-est. Sulla costa da tesi a moderati nella prima parte della giornata, in seguito in prevalenza deboli. Sulle zone interne inizialmente moderati, in seguito deboli. In quota da deboli nelle prime ore, a moderati sud-occidentali in serata/notte.

Mare. Mosso con moto ondoso in attenuazione.