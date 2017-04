Previsioni meteo sul Vicentino fino a Pasqua

Le previsioni di Arpa Veneto



lunedì 10. Fino a metà giornata cielo sereno o poco nuvoloso con nebbie locali a sud dell'asse Verona-Treviso di notte e al primo mattino; tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in aumento fino anche a cielo nuvoloso più probabilmente su rilievi e zone limitrofe.

Precipitazioni. In montagna probabilità medio-bassa (25-50%) per piovaschi, rovesci o temporali sparsi dal pomeriggio; sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per piovaschi, rovesci o temporali locali in prossimità dei rilievi verso sera.

Temperature. Leggermente più alte di domenica in pianura, senza variazioni di rilievo sui monti.

Venti. Sulla pianura in prevalenza deboli e a tratti moderati; fino al mattino con direzione variabile, dal pomeriggio proverranno da sud-est e tenderanno a ruotare da nord-est andando dalla costa alla pedemontana. Sui monti deboli, con direzione variabile nelle valli e da nord-ovest in quota.

Mare. Calmo o poco mosso.