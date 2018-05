Previsioni meteo della settimana

Le previsioni di Arpav Meteo

Lunedì 7

Nella prima metà di giornata alternanza di nuvole e rasserenamenti, tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Sulla pianura assenti. Sui monti fino al pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) per piovaschi/rovesci/temporali sparsi a tratti, di sera assenti.

Temperature. Rispetto a domenica generalmente saranno in lieve calo, fino al primo mattino stazionarie sulla pianura e in leggero aumento nelle valli.

Venti. In prevalenza da nord-est, deboli o temporaneamente moderati.

Mare. Poco mosso.



Martedì 8