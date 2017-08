Previsioni Meteo: Sole a Ferragosto e caldo tutta la settimana

martedì 15. Tempo generalmente stabile e ben soleggiato salvo sviluppo di modesti cumuli sulle zone montane nelle ore centrali.

Precipitazioni. Assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di qualche isolato rovescio sui rilievi specie alpini nelle ore pomeridiane.

Temperature. Minime stazionarie, massime in aumento.

Venti. In pianura perlopiù deboli variabili, con brezze sulla costa e zone pedemontane; in montagna venti a regime di brezza nelle valli, e deboli da ovest e nordovest in quota.

Mare. Calmo o poco mosso.