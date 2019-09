Le previsioni per la settimana: dopo la pioggia, tempo più stabile

Una depressione in ingresso da Nord porterà domenica precipitazioni diffuse e frequenti, associate ad un brusco calo termico con temperature sotto la media del periodo anche sensibilmente. Seguirà fino a martedì tempo più stabile e maggiormente soleggiato seppur in un contesto di circolazione ancora ciclonica ma con temperature in ripresa. Mercoledì condizioni di variabilità con nuvolosità irregolare ma precipitazioni generalmente assenti. Da giovedì pressione in aumento con tempo stabile.

Lunedi 9

Cielo: In prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo residua nuvolosità fino alle prime ore sui settori più orientali della regione.

Precipitazioni: Fino alle primissime ore probabili (probabilità medio-bassa 25-50%) residue precipitazioni sparse sui settori orientali, in seguito generalmente assenti salvo possibili locali fenomeni sulle zone montane nel pomeriggio.

Temperature: Minime in diminuzione, massime in ripresa. Marcata escursione termica.

Venti: In pianura in prevalenza deboli dai quadranti occidentali al mattino, deboli/variabili nell'entroterra e da Sud-Est sulla costa nel pomeriggio. In quota venti inizialmente moderati/tesi da Nord, in seguito in attenuazione e rotazione dai quadranti occidentali.

Mare: Da mosso a poco mosso in serata.

Martedi 10

Cielo: Nuvolosità irregolare alternata a schiarite, ingresso di nubi medio-alte a fine giornata.

Precipitazioni: Generalmente assenti (probabilità bassa 5-25%).

Temperature: Minime stazionarie o in aumento, massime stazionarie o in locale aumento.

Venti: In pianura moderati dai quadranti orientali, a tratti anche tesi a fine giornata sulla costa. In quota da moderati a deboli dai quadranti meridionali.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso, specie verso fine giornata.

Mercoledi 11

Condizioni di variabilità con cielo al mattino a tratti parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-alta ma con precipitazioni generalmente assenti. Nel corso del pomeriggio ampie schiarite a partire da Nord-Ovest. Temperature minime stazionarie o in aumento, massime in aumento. Al mattino venti moderati/tesi dai quadranti orientali specie su costa e pianura limitrofa in successiva attenuazione.

Giovedi 12

Tempo stabile e in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo locali annuvolamenti, specie verso Sud. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ulteriore aumento. Previsore: R.R