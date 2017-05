Previsioni meteo della settimana: ancora maltempo e temporali

Le previsioni di Arpa Veneto



lunedì 8. Tempo variabile a tratti instabile. Frequenti annuvolamenti cumuliformi si alterneranno a parziali schiarite, più probabili al mattino. Possibili riduzioni di visibilità al mattino specie lungo la costa e nelle valli prealpine, in dissolvimento nel corso della giornata.

Precipitazioni. Qualche piovasco o rovescio sulle zone occidentali in estensione sulle zone prealpine, pedemontane e pianeggianti centro-meridionali nel corso della giornata. Dalla serata probabilità in calo fino a precipitazioni generalmente assenti a fine giornata. Limite della neve a 1900-2100 m.

Temperature. Massime in aumento in pianura, stazionarie o in lieve calo in montagna. Minime stazionarie o in leggero calo.

Venti. In pianura in prevalenza deboli e di direzione variabile. In quota, da moderati a tesi, dai quadranti settentrionali. Rinforzi di Foehn nelle valli.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.