Previsioni meteo della settimana: inizio con maltempo poi torna il sereno

Lunedì 3

Tempo variabile con nuvolosità alternata a schiarite, più probabili nel pomeriggio/sera a partire da ovest.

Precipitazioni. Possibilità di locali piovaschi o rovesci, più probabili nelle ore centrali e pomeridiane (fino al 30-40% di probabilità); dalla sera calo della probabilità di precipitazione.

Temperature. Valori minimi in lieve calo, massime in ripresa.

Venti. Deboli variabili in pianura, con prevalenza da ovest nelle zone interne; perlopiù deboli da nord in quota.

Mare. Calmo o poco mosso.



Martedì 4