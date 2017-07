Previsioni meteo: qualche instabilità poi torna il bel tempo

mercoledì 26. Tempo a tratti variabile nelle ore centrali con ampie schiarite al mattino e qualche annuvolamento nel pomeriggio.

Precipitazioni. Al mattino assenti, dalle ore centrali probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) di locali precipitazioni, che in pianura potranno assumere carattere di rovescio o isolato temporale.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, massime stazionarie o in lieve aumento.

Venti. In pianura deboli e di direzione variabile. In quota da tesi a moderati dai quadranti settentrionali.

Mare. Poco mosso.