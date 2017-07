Previsioni meteo della settimana: pioggia e temporali fino a martedì

lunedì 24. Tempo diffusamente instabile, con cielo in prevalenza molto nuvoloso.

Precipitazioni. Rovesci e temporali diffusi, in estensione dalle zone montane e occidentali al resto della regione; probabilità generalmente alta (75-100%).

Temperature. In diminuzione, anche sensibile nelle massime e nei valori serali.

Venti. In prevalenza deboli variabili; possibile qualche episodio di foehn dalla serata o nella notte sulle zone pedemontane.

Mare. Poco mosso.