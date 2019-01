Meteo: le previsioni della settimana

Martedì 22.

Al mattino parzialmente nuvoloso sulla pianura centro-meridionale, altrove generalmente soleggiato, nel corso del pomeriggio tendenza ad estensione della nuvolosità al resto della regione.

Precipitazioni. In prevalenza assenti. A partire dalla serata possibili prime precipitazioni sparse a carattere di pioggia o pioggia mista a neve a partire dai settori meridionali e costieri.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione; massime stazionarie.

Venti. In quota prima deboli da nord, poi in rotazione a deboli meridionali dalle ore centrali. In pianura venti moderati da nord-est sulle zone orientali e costiere, altrove in prevalenza deboli variabili.

Mare. Mosso.



Mercoledì 23