Previsioni meteo della settimana: tempo stabile e soleggiato

Lunedì 22

Cielo poco o parzialmente nuvoloso in pianura, con qualche maggiore annuvolamento nel pomeriggio/sera; addensamenti più frequenti sulle zone montane, in particolare sulle Dolomiti.

Precipitazioni. Sulle Dolomiti probabilità medio-bassa (25-50%) di modeste precipitazioni nevose, che potranno estendersi localmente anche alle zone prealpine; in pianura e pedemontana precipitazioni pressochè assenti salvo qualche possibile debolissimo fenomeno verso sera, eventualmente nevoso fino a quote collinari.

Temperature. Minime stabili o in lieve calo, massime in leggero calo salvo un contenuto aumento in alta montagna.

Venti. In quota ancora settentrionali moderati, a tratti tesi; in pianura in prevalenza deboli variabili, con qualche rinforzo da nord sulla costa.

Mare. In prevalenza poco mosso.

Martedì 23