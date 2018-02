Previsioni meteo settimana: tempo nuvoloso e freddo

Lunedì 19. Alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%) per modeste piogge locali fino all'alba su Delta del Po e zone limitrofe.

Temperature. Rispetto a domenica saranno più basse, in modo leggero o moderato fino al pomeriggio e sensibile di sera. Valori sotto la media anche di molto. Minime a tarda sera, prossime a zero sulla pianura e sottozero sui monti.

Venti. Deboli o moderati da nord-est.

Mare. Mosso fino al mattino, poco mosso dal pomeriggio.

Martedì 20