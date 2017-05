Maltempo: pioggia e neve sui monti

Le previsioni di Arpa Veneto



martedì 2. Tempo soleggiato fino alle ore pomeridiane, poi aumento della nuvolosità a partire dalle zone occidentali.

Precipitazioni. Dal pomeriggio-sera probabilità medio-bassa (25-50%) sui rilievi e pianura settentrionale di locali piovaschi o rovesci, con primi fenomeni a partire dalle zone occidentali; non si esclude qualche locale piovasco o rovescio anche sulle zone centro-meridionali dalla tarda serata.

Temperature. Minime stabili o in lieve calo, massime in locale aumento.

Venti. In pianura inizialmente moderati occidentali, poi in rotazione a moderati dai quadranti orientali. In quota deboli/moderati da ovest e sudovest, poi moderati meridionali dal pomeriggio.

Mare. In prevalenza poco mosso.