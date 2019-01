Meteo: le previsioni della settimana

Lunedì 14

In pianura in prevalenza soleggiato con modesti annuvolamenti nel corso della giornata; in montagna cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con annuvolamenti più frequenti sui settori dolomitici settentrionali.

Precipitazioni. Sulle Dolomiti centro-settentrionali, probabilità medio alta (50-75%) di neve burrascosa in quota; le precipitazioni saranno modestissime, a carattere intermittente, che potrebbero interessare anche alcuni fondovalle. Probabilità medio-bassa sulle altre zone montane specie al mattino per qualche fiocco di neve; assenti nel pomeriggio. Generalmente assenti in pianura, a parte una probabilità molto bassa (0-5%) di qualche locale piovasco sulle zone pedemontane nella prima parte della giornata.

Temperature. In pianura minime stazionarie, massime in aumento; in montagna in calo in quota con le minime raggiunte alla sera, in prevalenza in rialzo nelle valli per l'insistenza del Foehn.

Venti. In pianura deboli di direzione variabile, temporaneamente moderati da nord est al mattino sulla costa; nelle valli moderati, con improvvisi rinforzi per raffiche di Foehn, che potranno interessare anche le zone pedemontane. In quota tesi/forti da nord ovest.

Mare. Inizialmente mosso tendente a divenire poco mosso.



Martedì 15