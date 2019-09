Previsioni meteo: in arrivo pioggia e temporali

Inizio settembre con pioggia e calo delle temperature. Le previsioni parlano di pressione in diminuzione per l'avvicinamento di una saccatura atlantica, che porterà una fase di marcata e diffusa instabilità tra lunedì e la mattinata di martedì con rovesci e temporali sparsi.

L'ingresso di aria più fresca da nord determinerà anche un calo termico con valori massimi che risulteranno un po' inferiori alla media del periodo. Dal pomeriggio di martedì temporaneo intervallo con tempo stabile e cielo sereno, che durerà fino alla prima parte di giovedì, quando giungerà un'altra saccatura atlantica.

Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso domenica alle 14.00 un avviso di criticità idrogeologica inerente ai prossimi due giorni. Tra la mattinata di domani lunedì 2 settembre e quella di dopodomani, martedì 3 settembre, iniziando dalle zone alpine e dai rilievi fino ad interessare progressivamente anche tutta la pianura veneta, potranno verificarsi precipitazioni a tratti diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Non si possono escludere possibili fenomeni anche localmente intensi (forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate), con quantitativi anche abbondanti. In riferimento alla criticità idrogeologica è stato fissato il livello di “attenzione” (allerta gialla) su tutta la rete idraulica secondaria regionale.

Le previsioni ARPAV per la settimana

Lunedi 2

Cielo: Tempo da variabile a instabile/pertubato nella seconda parte della giornata, con nuvolosità in aumento a partire dalle zone montane e da quelle occidentali.

Precipitazioni: Probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) già in mattinata sulle zone montane e sulla pianura centro-occidentale, e in seguito anche sulla pianura orientale, dove probabilmente i fenomeni saranno più significativi in serata. I fenomeni, a prevalente carattere di rovescio/temporale, potranno risultare localmente intensi.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale lieve diminuzione, ma raggiunte in serata; massime in contenuto calo.

Venti: In quota deboli con provenienza da sud-ovest fino alle ore centrali, in rotazione e intensificazione fino a risultare moderati da nord-est a fine giornata; nelle valli variabili; lungo la costa in prevalenza da nord-est moderati/tesi, a tratti anche forti alla sera; sul resto della pianura variabili fino a metà giornata poi in prevalenza nord-orientali da deboli a moderati. Possibili raffiche in occasione dei temporali.

Mare: In prevalenza poco mosso, in intensificazione a fine giornata.

Martedi 3

Cielo: In pianura residua variabilità e tratti di instabilità fino alla mattinata, specie sulle zone centro-orientali; rasserenamenti a partire da ovest fino a cielo sereno ovunque nel pomeriggio. In montagna, dopo una residua variabilità nelle primissime or,e il tempo diverrà stabile e soleggiato già dal primo mattino.

Precipitazioni: Assenti in montagna. Fino al mattino probabilità ancora alta (75-100%) sulle zone sud-orientali di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità; i fenomeni si esauriranno nel corso della mattinata fino alla completa cessazione. Su pianura meridionale e costa possibili quantitativi consistenti o localmente abbondanti tra la sera/notte di lunedì e la mattina di martedì. Sul resto della pianura precipitazioni in prevalenza assenti.

Temperature: Minime in calo; massime in diminuzione sulla pianura centro-meridionale ed orientale, in aumento in montagna, senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In pianura nord-orientali: su zone meridionali e costiere moderati/tesi, a tratti anche forti lungo il litorale, altrove in prevalenza moderati. In quota moderati settentrionali.

Mare: Mosso o molto mosso.

Mercoledi 4

Cielo sereno con aria limpida. Precipitazioni assenti. Temperature minime in ulteriore calo lieve o contenuto, massime senza notevoli variazioni. Clima ventilato nella prima parte della giornata.

Giovedi 5

Fino alle ore centrali cielo sereno o poco nuvoloso, in seguito aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulle zone montane e sulla pianura centro-orientale. Temperature in locale variazione nei valori minimi, prevalentemente in calo in quelli massimi. Previsore: ms