Il meteo per il fine settimana

Sabato 8

Sereno o poco nuvoloso, salvo modesti cumuli pomeridiani sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In contenuto aumento, sia le minime che le massime.

Venti. In quota da sud-ovest inizialmente tesi, o forti in alta quota, in successiva attenuazione. Nelle valli variabili, a prevalente regime di brezza. In pianura deboli variabili, in prevalenza dai settori orientali, con brezze sulla costa e area del Garda.

Mare. Poco mosso, salvo mosso al largo al mattino.

Domenica 9

Cielo poco o parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-alta, alternata a schiarite, specie al mattino; sulle zone montane maggiori annuvolamenti di tipo cumuliforme nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni. Assenti salvo qualche piovasco o rovescio sulle zone montane nel pomeriggio/sera, con probabilità bassa (5-25%).

Temperature. Valori senza notevoli variazioni o in ulteriore leggero aumento.

Venti. In quota moderati-tesi sudorientali. In pianura in prevalenza deboli/moderati orientali, in attenuazione nel pomeriggio.

Mare. In prevalenza poco mosso.