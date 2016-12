Previsioni meteo post Natale: tempo stabile ma attenzione alle gelate

Le previsioni meteo dell'Arpav

domenica 25. Tempo stabile, con cielo parzialmente soleggiato per transito di nubi alte nel corso della giornata, le quali potranno temporaneamente velare il cielo, specie al mattino. Nelle ore più fredde, probabili foschie e nebbie sulle zone pianeggianti, specie meridionali, in parziale dissolvimento nelle ore centrali.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stazionarie o in leggero aumento, con gelate nelle ore più fredde diffuse nelle valli, sparse in pianura. Massime in calo nelle valli, in leggero aumento in pianura. Inversione termica marcata.

Venti. In pianura molto deboli e in prevalenza dai quadranti occidentali. In quota venti settentrionali moderati, a tratti forti nelle ore centrali; nelle valli dolomitiche episodi di Foehn.

lunedì 26. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, salvo qualche transito di cirri, specie nella seconda parte della giornata. Probabili foschie e locali nebbie sulle zone pianeggianti, specie meridionali, in parziale dissolvimento nelle ore centrali.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stazionarie o in lieve calo in pianura, in aumento in montagna, con gelate diffuse, nelle ore più fredde, nelle valli e nelle zone interne della pianura. Massime in aumento in quota, stazionarie o in lieve calo pianura.

Venti. In pianura venti deboli, con prevalenza dai quadranti occidentali. In quota venti moderati dai quadranti settentrionali.

martedì 27. Tempo stabile con passaggi di qualche nube alta nella prima parte della giornata. Possibili foschie e nebbie in pianura, nelle ore più fredde in parziale dissolvimento nelle ore centrali. Clima secco in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature minime in aumento in pianura, in calo in montagna. Massime in marcato calo sulle zone montane, in aumento su quelle pianeggianti. Gelate diffuse nelle ore più fredde, nelle valli e in pianura.

mercoledì 28. Tempo stabile. Cielo in prevalenza sereno con possibili foschie e nebbie nelle ore più fredde in pianura. Clima secco in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo ovunque. Massime in aumento in quota, in calo in pianura. Gelate estese su tutta la regione nelle ore più fredde.