Previsioni meteo ponte 25 Aprile: pioggia e neve

lunedì 24. Irregolarmente nuvoloso con schiarite più ampie in pianura soprattutto al mattino e annuvolamenti più frequenti e consistenti sulle zone montane e nel pomeriggio.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa(5-25%) di qualche breve piovasco specie sulle zone montane e nella seconda parte della giornata.

Temperature. Minime in aumento, massime senza notevoli variazioni in pianura, in diminuzione in montagna.

Venti. In quota deboli/moderati da ovest; nelle valli deboli variabili; in pianura moderati in prevalenza da nord-est, in attenuazione nella seconda parte della giornata.

Mare. Poco mosso o mosso specie al largo.