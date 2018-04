Previsioni Meteo per Pasquetta e la prima settimana di aprile

Lunedì 2

Cielo dapprima sereno o poco nuvoloso, poi da poco a parzialmente nuvoloso per transito di nubi alte e per qualche locale modesto cumulo; nelle ore più fredde, sulle zone pianeggianti potrà presentarsi qualche foschia o locale nebbia.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In montagna le minime saranno in discreta diminuzione e le massime stazionarie o in lieve aumento, per il resto prevarrà un contenuto calo, specie riguardo ai valori minimi che saranno un po' sotto la norma.

Venti. In quota fino a metà giornata moderati da nord-ovest, poi da moderati a localmente tesi sud-occidentali; altrove perlopiù deboli di direzione variabile, salvo un temporaneo moderato rinforzo dai quadranti meridionali nelle ore pomeridiane sulle zone costiere.

Mare. In genere poco mosso, anche quasi calmo sottocosta nelle ore centrali.

Martedì 3