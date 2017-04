Previsioni meteo per Pasquetta e fino al weekend: pioggia e neve

Le previsioni di Arpa Veneto



Pasquetta: Alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti.

Precipitazioni. Fino a metà giornata probabilità bassa (5-25%); in prevalenza assenti, localmente qualche piovasco e sui monti qualche fiocco di neve sopra i 1300/1600 m di quota. Nel pomeriggio probabilità da medio-alta (50-75%) a bassa (5-25%) andando da nord a sud per piovaschi, rovesci, temporali e nevicate sopra i 1300/1600 metri che interesseranno in modo diffuso le Dolomiti, sparso Prealpi e pedemontana, locale costa e pianura meridionale. Di sera in esaurimento.

Temperature. Più basse di domenica anche di molto.

Venti. Sulla pianura e nelle valli in prevalenza deboli e a tratti moderati o tesi, con direzione variabile; in alta montagna moderati o tesi da nord-ovest.

Mare. Poco mosso.