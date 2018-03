Previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta

giovedì 29

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo qualche possibile schiarita in pianura. Probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) di precipitazioni da sparse a diffuse, localmente a carattere di rovescio, con limite della neve intorno a 1500/1800 metri, localmente più in basso. Temperature massime in generale diminuzione, e minime piuttosto miti per il periodo, con scarsa escursione termica.

venerdì 30.