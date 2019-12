Previsioni per Natale: giornate di sole, vento forte e freddo

Lunedi 23

Cielo: Tempo stabile e clima ventoso, con transito di parziale nuvolosità al mattino, poi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo qualche annuvolamento sulle Dolomiti settentrionali. Nelle prime ore sarà probabile la presenza di locali nebbie sulla pianura nord-orientale.

Precipitazioni: Assenti salvo qualche debole precipitazione nevosa sulle Dolomiti settentrionali.

Temperature: Minime in contenuto calo; massime in aumento in pianura e in calo in quota.

Venti: In quota tesi/forti nord-occidentali; nelle valli e sulla fascia pedemontana rinforzi settentrionali per Foehn; in prevalenza moderati dai quadranti occidentali in pianura.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso a sud.

Martedi 24

Cielo: Cielo a tratti nuvoloso fino alle ore centrali per transito di parziale nuvolosità, poi maggiori schiarite dal pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In lieve calo in pianura, con minime localmente prossime allo zero; in montagna senza sensibili variazioni.

Venti: In quota moderati tesi da ovest-nordovest, a tratti forti in alta quota; in pianura in prevalenza deboli occidentali.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Mercoledi 25

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; nelle ore più fredde probabile formazione di foschie o nebbie sulle zone pianeggianti. Temperature stabili o in lieve aumento sui rilievi, stabili le massime e in lieve calo le minime in pianura.

Giovedi 26

Tempo stabile con cielo in prevalenza poco nuvoloso salvo qualche nube medio-alta; nelle ore più fredde probabile formazione di foschie o nebbie sulla pianura centro meridionale. Temperature in lieve calo sui rilievi, stabili o in lieve aumento in pianura. Previsore: FD