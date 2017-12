Previsioni meteo per la settimana: tempo sereno ma gelate notturne

LUNEDÌ 18

Cielo nuvoloso specie nelle ore centrali e pomeridiane, e schiarite dalla sera; nelle prime ore possibili foschie o locali nebbie in pianura.

Precipitazioni. Generalmente assenti.

Temperature. Valori in generale contenuta diminuzione, un po' più sensibile nelle massime in pianura e nelle valli; nelle ore notturne gelate diffuse anche in pianura, e valori un po' più miti sulle zone pedemontane e collinari, per la presenza di inversione termica.

Venti. In montagna moderati da nordovest, dal pomeriggio in prevalenza tesi settentrionali. In pianura deboli settentrionali, a tratti moderati sulle zone costiere e orientali.

Mare. Calmo o poco mosso.

MARTEDÌ 19