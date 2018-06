Previsioni meteo per la settimana: sole e caldo in aumento

Lunedì 18

In pianura in prevalenza poco nuvoloso salvo tratti di nuvolosità in transito, sulle zone montane da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso con sviluppo di maggiori addensamenti durante le ore centrali e pomeridiane.

Precipitazioni. Sui rilievi probabilità medio-bassa (25-50%) di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, nelle ore centrali e pomeridiane, poi in esaurimento verso sera; non si esclude qualche isolato rovescio o temporale anche sulle zone pedemontane, sulla pianura settentrionale e centro-occidentale.

Temperature. Minime stazionarie o in locale aumento, massime stazionarie salvo calo sui settori dolomitici.

Venti. In pianura perlopiù deboli settentrionali, a tratti occidentali nel pomeriggio, con locale presenza di brezze. In quota deboli/moderati settentrionali.

Mare. Calmo o poco mosso.



Martedì 19