Previsioni meteo per la settimana nel Vicentino: nebbia e freddo

lunedì 30. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, salvo temporanei annuvolamenti, specie nelle prime ore in pianura. Ottima visibilità.

Precipitazioni. Generalmente assenti. Non del tutto escluso qualche breve e debole pioggia sulle zone orientali nella prima parte della giornata, con probabilità nulla o molto bassa (0-5%).

Temperature. In calo in entrambi i valori estremi, specie in quota; ad eccezione delle minime che saranno stazionarie o in lieve aumento in pianura e nelle valli.

Venti. Sulla costa rinforzi da est nelle prime ore, in seguito intensità dei venti in attenuazione. In pianura venti dai quadranti orientali, da moderati al mattino a deboli dal pomeriggio in poi. In quota ventilazione in calo con venti da tesi a moderati dai quadranti settentrionali. Possibile ancora qualche episodio di Foehn nella prima parte della giornata.

Mare. Mosso, con moto ondoso in attenuazione.