Previsioni meteo per il weekend: torna il sereno e temperature in aumento

Venerdì 23. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sulla pianura a tratti parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a giovedì sulla pianura fino al primo mattino saranno in calo e dal pomeriggio in aumento, leggero o moderato, sui monti stazionarie salvo lievi rialzi notturni ad alta quota; valori sotto la media anche sensibilmente nella prima metà di giornata, fino al primo mattino in montagna sottozero e in pianura prossimi o un po' inferiori a zero eccetto costa e zone limitrofe.

Venti. In alta montagna moderati da nord, altrove deboli con direzione variabile.

Mare. Poco mosso nella prima metà di giornata e calmo dal pomeriggio.



Sabato 24