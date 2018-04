Previsioni meteo per il weekend: tempo sereno e temperature in calo

Venerdì 27

Nella prima parte di giornata alternanza di nuvole e rasserenamenti, dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso ovunque entro sera.

Precipitazioni. Sulla pianura assenti, sui monti probabilità bassa (5/25%) per rovesci/temporali locali fino al primo mattino.

Temperature. In calo anche sensibile rispetto a giovedì, sopra la media in modo leggero o moderato, minime a tarda sera.

Venti. Sulla pianura in prevalenza da nord-est, da moderati a deboli nel corso della giornata. Nelle valli deboli o moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati o tesi da sud-ovest.

Mare. Da mosso a poco mosso col passar delle ore.



Sabato 28