Previsioni meteo per il weekend: in arrivo la neve

Aria settentrionale di origine artica, con pressione in temporaneo aumento tra venerdi e la mattina di domenica, e tempo in prevalenza stabile; nel corso della giornata di domenica, e fino a lunedi, aumento della nuvolosità e modeste precipitazioni, nevose fino a quote basse. Le temperature si manterranno in prevalenza inferiori alla norma, soprattutto le minime