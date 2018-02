Previsioni meteo per il weekend di Carnevale

Sabato 10

Cielo da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso, con crescenti spazi di sereno specie in montagna; fino a parte della mattinata, presenza di foschie e probabili nebbie sparse in pianura e nelle valli.

Precipitazioni. Generalmente assenti, salvo una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di lievi sporadici fenomeni di carattere residuo nella prima parte della giornata.

Temperature. Minime in calo, a bassa quota raggiunte perlopiù a tarda sera, con diminuzioni anche sensibili sulle zone pedemontane e nelle valli; massime stazionarie o in leggero aumento.

Venti. In montagna nord-orientali, da deboli a moderati; sulle zone costiere, prevalentemente moderati da nord-est; altrove deboli di direzione variabile, salvo qualche locale fase di moderato rinforzo dai quadranti nord-orientali.

Mare. All'inizio quasi calmo, poi poco mosso, verso sera anche mosso.

Domenica 11