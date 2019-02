Previsioni meteo per il weekend, ondata di caldo anomalo: primavera in anticipo

L'inverno chiude le porte con due settimane di anticipo. Se la primavera astrologica inizia infatti il 21 marzo, la data di quella meteorologica è infatti il primo giorno del prossimo mese. Il picco delle temperature in pianura si è verificato lo scorso martedì ma il fine settimana riserva bel tempo e un'escursione termica che toccherà i 15 gradi in pianura e i 18 in montagna. «Non sono comunque temperature che attiveranno le piante - spiega Marco Rabito di Serenissima Meteo - la prossima settimana le temperature scenderanno di qualche grado ma credo si possa tranquillamente prevedere che il mese chiuderà abbastanza secco».

Un febbraio caldo ma non eccezzionalmente anomalo. Nel nostro paese i record relativamente più recenti si sono verificati nel 1990 quando il termometro ha toccato i 21 gradi e nel 1998 quando ha superato i 20. «Il primo marzo aprirà la primavera meteorologica e fino allora non dovrebbero esserci occasioni di precipitazioni, conclude Rabito, che fa un bilancio di un inverno praticamente già concluso: «Abbiamo avuto due mesi con temperature sopra la media, ovvero dicembre e febbraio mentre in gennaio c'è stato più freddo della norma. Inoltre, in tutto l'inverno le precipitazioni si sono concentrate in pochi episodi e sono state metà di quelle che avrebbero dovuto essere in questa stagione».

