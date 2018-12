Previsioni meteo per il weekend: tempo freddo ma soleggiato

Venerdì 14

Residua nuvolosità nelle prime ore, specie su zone costiere e pianura meridionale, in seguito cielo da poco nuvoloso a sereno.

Precipitazioni. Assenti, salvo possibili debolissime residue precipitazioni nelle prime ore (probabilità nulla o molto bassa 0-5%).

Temperature. Minime stazionarie o in locale diminuzione e raggiunte in serata, massime senza notevoli variazioni.

Venti. Bora moderata/tesa sulla costa. Nelle valli deboli di direzione variabile; in quota perlopiù deboli in rotazione da Ovest a Nord ed in lieve intensificazione al pomeriggio/sera.

Mare. Molto mosso.

Sabato 15