Previsioni meteo per il weekend

Venerdì 11

Sereno o poco nuvoloso con buona visibilità ovunque; nel pomeriggio/sera qualche annuvolamento in ingresso dai settori montani.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stazionarie, o in locale diminuzione in montagna, con estese gelate; massime in generale calo, in lieve ripresa in quota. Variazioni di carattere locale nelle zone interessate da Foehn.

Venti. In pianura deboli variabili salvo moderato rinforzo dei venti da Est sulla costa. Nelle valli deboli/moderati. In quota temporanea attenuazione della ventilazione con venti moderati/tesi dai quadranti settentrionali in nuovo rinforzo dalla serata. Possibili residui episodi di Foehn nelle prime ore in qualche valle e sulla Pedemontana occidentale.

Mare. Poco mosso.



Sabato 12